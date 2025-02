Endrick volta a ser titular após 4 meses, dá vitória e vantagem ao Real Madrid na Copa do Rei

Um gol de Endrick, que voltou a ser titular após quatro meses, garantiu a vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad, nesta quarta-feira, em San Sebastián, por 1 a 0, em duelo válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Rei. As equipes voltam a se enfrentar em 1º de abril, em Madri, e a equipe merengue precisa de um empate para ir à final.

A disputa se manteve equilibrada o tempo todo, com as equipes se revezando no ataque e com oportunidades de lado a lado para mexer no placar. Mas nos minutos finais a impressão é de que a Real Sociedad sentiu cansaço e o Real só não ampliou a vantagem porque Remiro evitou pelo menos três gols.