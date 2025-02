Emiliano Díaz afirma que jogo do Corinthians pela Libertadores será 'um inferno'

Com um time cheio de reservas, o Corinthians empatou por 2 a 2 com o Guarani, neste domingo, e garantiu a vantagem de enfrentar o Mirassol na Neo Química Arena pelas quartas de final do Paulista. Auxiliar do técnico Ramón Díaz, Emiliano disse que opção de usar reservas e colocar cinco titulares de uma só vez no segundo tempo tem a ver com a Libertadores, na qual o time viverá "um inferno".