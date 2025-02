Em noite de golaços, Guarani goleia Água Santa e eleva moral para a disputa do Dérbi

Após sofrer uma dura derrota para o Palmeiras por 4 a 1, o Guarani deu a volta por cima em grande estilo. Em noite de golaços no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o time campineiro fez um primeiro tempo fulminante, não tomou conhecimento do Água Santa e aplicou uma goleada de 4 a 0, nesta quinta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O resultado eleva a moral para o dérbi contra a rival Ponte Preta, no domingo.

Além da vitória, o Guarani retomou a liderança do Grupo B, agora com 10 pontos, ultrapassando o Santos, que tem oito. Já o Água Santa, que teve a estreia do técnico Pintado, divide a lanterna geral com o Botafogo, ambos com quatro pontos.

Querendo uma resposta rápida, o Guarani foi para cima do Água Santa e não demorou para construir o resultado, ainda na primeira etapa. Com bastante espaço para finalizar, Nathan foi quem abriu os trabalhos, em um golaço de fora da área, aos 12 minutos. Empolgado, João Marcelo quis imitar o companheiro e em um chute colocado no ângulo, ampliou aos 19.

O time de Diadema sentiu o golpe e ainda levou um susto, quando Netinho foi expulso, mas teve o cartão vermelho revogado pelo VAR. Quando o jogo encaminhava para o seu final, os donos da casa foram transformando o resultado em goleada. Aos 41, João Victor pegou o rebote dentro da área para marcar mais um. Nos acréscimos, aos 46, Deni Junior recebeu sozinho na área e fez o quarto.

Na volta do intervalo, o que já estava ruim para o Água Santa, piorou quando o técnico Pintado foi expulso por reclamação. Perdido em campo, viu o Guarani seguir tomando conta da partida. Os donos da casa chegaram até marcar o quinto, em outro golaço, desta vez de Deni Junior, porém foi anulado por impedimento de Emerson Barbosa, na origem da jogada.

A primeira finalização do Água Santa só foi sair aos 20 do segundo tempo, com Villian, parando em Gabriel Mesquita. Com o passar do tempo, sem o adversário oferecer perigo, o Guarani começou a tirar o pé e poupar alguns jogadores, visando o clássico de domingo. Com a vitória mais que encaminhada, o time da casa trocou passes e conduziu o resultado até o apito final.

Na próxima rodada, o Guarani tem pela frente o dérbi de Campinas, contra a Ponte Preta, no domingo, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, casa do rival. Mais tarde, o Água Santa recebe o Palmeiras, às 18h30, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 4 X 0 ÁGUA SANTA

GUARANI - Gabriel Mesquita; Lucas Justen (Cauê), Raphael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa; Nathan Camargo (Anderson Leite), Mateus Sarará (Caio Mello) e João Victor; Luiz Miguel (Isaque), João Marcelo e Deni Júnior (Matheus Régis). Técnico: Maurício Souza.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Diogo Batista (Ynaiã), Fábio Sanches, Robles, Rafael Vaz e Guilherme Lazaroni; Wesley Dias (Villian), Netinho (Gabriel Silva) e Luan Dias (Davi Gomes); Neilton (Mike), Ademilson. Técnico: Pintado.

GOLS - Nathan, aos 12, João Marcelo, aos 19, João Victor, aos 41, e Deni Junior, aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Deni Junior (Guarani); Netinho, Fábio Sanches, Rafael Vaz, Ademilson e Villian (Água Santa).

CARTÃO VERMELHO - Pintado (Água Santa).

ÁRBITRO - Guilherme Francisco Maciel da Silva E Rosário (SP).

RENDA - R$ 102.610,00.

PÚBLICO - 3.969 torcedores.