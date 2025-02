Em julgamento, Rubiales volta a afirmar que beijo em Hermoso foi consentido

O ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, reforçou, desta vez durante julgamento, que obteve consentimento de Jenni Hermoso para dar um beijo na atacante na cerimônia de premiação da final da Copa do Mundo feminina, no início de 2023. O polêmico episódio está sendo julgado neste mês, em Madri.

"Perguntei-lhe se lhe podia dar um beijinho e ela disse 'OK'", afirmou Rubiales, nesta terça-feira. "Tenho certeza absoluta (que ela deu o consentimento)", reforçou o ex-dirigente, que caiu em desgraça depois de dar um beijo na boca da jogadora da seleção espanhola.

Hermoso, como já afirmara antes diversas vezes, disse, no primeiro dia do julgamento, na semana passada, que não consentiu o beijo.

No julgamento, Rubiales se defende de duas acusações. A primeira é de agressão sexual e a segunda, de coação por ter supostamente pressionado Hermoso a minimizar o episódio publicamente. Na ocasião, o beijo gerou forte repercussão nacional e mundial, com reprovação por parte do governo espanhol e até da Fifa.

A defesa de Rubiales apresentou também o testemunho de um perito em leitura labial. Ele afirmou que o ex-dirigente perguntou a Hermoso: "Posso te dar um beijinho?". Foram exibidos vídeos com Hermoso celebrando o título conquistado pela Espanha e também fazendo declarações sobre o beijo.

"Ninguém esperava, mas não me importo, somos campeões mundiais, é isso que importa", disse Hermoso, em áudios reproduzidos no tribunal de uma entrevista que ela deu logo após a final. "Eu não gostei (do beijo), mas tudo o que posso dizer é que fez parte do momento, não vai se tornar nada mais do que isso, vai ficar registrado como uma anedota."

"Quem quiser fazer disso uma grande coisa, o fará, e quem não quiser, não o fará", disse ela depois que o repórter lhe disse que havia muita conversa sobre o beijo na Espanha. "Tenho certeza de que isso não se tornará um grande problema, pois somos os campeões."

Outro vídeo exibido pela defesa mostrava Rubiales dizendo à equipe que estava "triste" com a repercussão do beijo. Ele se desculpou e disse que "se sentia mal" por ter estragado as comemorações. No vídeo, Hermoso foi visto no vídeo rindo normalmente após suas palavras.

A defesa também tentou desacreditar o testemunho anterior do irmão de Hermoso, que disse que Jorge Vilda, então técnico da equipe espanhola, pressionou Hermoso a gravar um vídeo com Rubiales para minimizar a situação. A defesa mostrou uma entrevista com o próprio irmão de Hermoso minimizando o beijo. Ele havia dito em seu próprio depoimento que minimizou o beijo na época para garantir que o foco fosse a comemoração.

Sob pressão, Rubiales acabou renunciando ao cargo de presidente da federação espanhola três semanas depois do escândalo e foi suspenso pela Fifa por três anos. Ele disse que foi vítima de uma "caça às bruxas" e de "falsas feministas".

Em seu testemunho, Hermoso afirmou que "se sentiu desrespeitada" por Rubiales depois de ganhar a Copa do Mundo. Ela disse que o beijo "manchou um dos dias mais felizes da minha vida".