Duplantis alcança 6,27m e bate recorde mundial do salto com vara pela 11ª vez

O sueco Armand Duplantis continua a reescrever a história do atletismo. Nesta sexta-feira, o bicampeão olímpico superou seu próprio recorde mundial do salto com vara pela 11ª vez, ao atingir a marca de 6,27 metros no All Star Perche, realizado em Clermont-Ferrand, na França. O feito amplia ainda mais sua supremacia na modalidade.