Dudu acompanha movimento contra gramado sintético após quatro anos no Allianz Parque

Dudu, hoje no Cruzeiro, é mais jogador a se manifestar favorável ao movimento pelo fim do uso de gramados sintéticos nos estádios do País. Dos atletas na ação, como Neymar, Gabigol, Lucas Moura, Thiago Silva e Philippe Coutinho, o atacante é o primeiro a ter atuado por um clube que adota o campo artificial em seu estádio. Ao todo, o atacante permaneceu cinco anos no Palmeiras, após a grama sintética ser instalada no Allianz Parque.

Dudu defendeu o Palmeiras entre 2015 e 2024. A grama sintética, no entanto, foi instalada somente em 2020, após a diretoria alviverde, juntamente à WTorre, entrarem em um acordo pela troca - pela qualidade do gramado e pelo Allianz Parque ter se tornado uma casa de shows em São Paulo. Entre 2020 e 2021, o atacante também teve uma breve passagem pelo Al-Duhail do Catar.

Nesse período no sintético, Dudu conquistou uma Libertadores, duas vezes o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil. Deixou o clube ao final da última temporada, após entrar em rota de colisão com a diretoria e Leila Pereira - incluindo um acerto com Cruzeiro ainda na metade da temporada, que foi cancelado naquele momento.

Além de ser o primeiro jogador a ter atuado no Allianz Parque a entrar no movimento, Dudu tem um episódio no gramado do Allianz Parque. Em 2023, em duelo com o Vasco pelo Brasileirão, o atacante lesionou o joelho, com ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesão no menisco. À época, por sua perna ter ficado presa no gramado no momento da lesão, o sintético foi levantado como uma das causas.

"Infelizmente aconteceu comigo o que todos os atletas mais temem na vida: uma lesão grave. Graças a Deus, eu nunca tinha me machucado sério, mas tudo na vida acontece por algum motivo e acredito que Deus sabe de todas as coisas", escreveu Dudu. O atacante não relacionou o gramado com a lesão, à época. "Está doendo muito aqui no peito, uma tristeza e uma angústia gigantes, pois quem me conhece sabe o quanto sou comprometido."