Doncic chega aos Lakers com fome de títulos após surpreendente saída dos Mavericks

Em sua apresentação como nova estrela do Los Angeles Lakers, o esloveno Luka Doncic manifestou nesta terça-feira (4) sua ambição de conquistar títulos pelo seu novo time e reconheceu o choque ao ser negociado pelo Dallas Mavericks.

Doncic, de 25 anos, disse que chegou a achar que sua saída dos Mavericks era uma pegadinha.

O armador, cinco vezes eleito para o All-Star Game e cestinha da última temporada da NBA, disputou suas sete temporadas na liga da franquia do Texas e levou a equipe ao vice-campeonato no ano passado.

Assim que desembarcou na Califórnia, o esloveno ficou animado para jogar ao lado de LeBron James na franquia mais icônica da NBA, que ele considerou "um sonho que se tornou realidade".

"Todos ficaram surpresos, então você pode imaginar o quão surpreso eu fiquei", lembrou Doncic sobre o momento em que foi informado de sua venda para os Mavericks, onde disse que planejava passar toda a sua carreira.

"Eu estava quase dormindo, então quando me ligaram tive que ter certeza de que não era 1º de abril" (Dia da Mentira também nos Estados Unidos), disse ele.

"No começo não acreditei, fiquei em choque. Foi um momento difícil para mim. Dallas era minha casa, foi muito complicado, principalmente no primeiro dia", lembrou. "Sinto que as últimas 48 horas foram como um mês (...) Mas vou jogar no melhor time do mundo e estou animado para esta nova aventura".

A transferência de Doncic para os Lakers, que em troca enviou seu pivô Anthony Davis para os Mavericks, foi anunciada na noite de sábado e é considerada a mais impactante da história da NBA devido ao nível e à juventude do esloveno.

Entre os motivos da operação, os Mavericks apontaram a possibilidade de Doncic não querer renovar seu contrato em 2026 e também preocupações com a falta de comprometimento do esloveno em se manter em ótima forma física.

Doncic respondeu que as acusações sobre seu físico servirão de motivação no início de sua trajetória nos Lakers.

"Sei que não é verdade, mas é uma grande motivação ter uma carreira de sucesso aqui", disse ele.

- "Tudo para provar" -

"Tenho tudo para provar e o objetivo é ganhar o campeonato. Não se vem aqui para nada a não ser isso", destacou.

Doncic revelou ainda que uma das primeiras pessoas que o contactou após saber da transferência foi exatamente LeBron James.

"Ele me ligou imediatamente", explicou. "Ele estava em Nova York. Não conversamos muito, ele me disse que entendia o que estava acontecendo. Foi bom ele me ligar e me dar as boas-vindas a Los Angeles".

"É a realização de um sonho, sempre o admirei. Há tantas coisas que posso aprender com ele", disse sobre o casal que formará com seu grande ídolo. "Acho que nós dois tornamos nossos companheiros melhores, nosso nível de inteligência [na quadra] ajudará a todos nós".

Sentado ao lado de Doncic, o gerente-geral dos Lakers, Rob Pelinka, espera que sua chegada marque uma nova era para a famosa franquia e descreveu a transferência como um momento histórico para a liga.

"Luka Doncic unindo forças com o Los Angeles Lakers é um evento sísmico na história da NBA", disse Pelinka. "Temos uma estrela global de 25 anos ingressando no time de basquete mais popular do planeta".

Pelinka, o grande responsável pela transferência que foi realizada em total sigilo, não anunciou a data de estreia de Doncic, que ainda se recupera da lesão sofrida na panturrilha no Natal.