Do que o Brasil precisa para ser campeão do Sul-Americano sub-20

Alisson Santana entrou no segundo tempo da partida. Edison GAMEZ / AFP

A seleção brasileira depende apenas de si para ser campeão do Sul-Americano sub-20, no domingo (16). Na noite desta quinta-feira (13), o time de Ramon Menezes empatou com a Argentina, em 1 a 1, em Caracas. na Venezuela.

Quem vencesse a partida conquistaria o título por antecipação. A taça esteve na mão dos argentinos até os 32 minutos do segundo tempo, quando Rayan empatou o jogo no primeiro chute do Brasil no gol. Echeverri, cobrando pênalti, abriu o placar para os argentinos, no primeiro tempo.

Brasil e Argentina estão com 10 pontos. Os brasileiros levam vantagem no saldo de gols (4 a 3). Para ser campeões, os brasileiros precisam fazer o mesmo resultado que os argentinos no domingo.

O Brasil enfrenta o Chile, lanterna da fase final. A Argentina duela contra o Paraguai. Uruguai e Colômbia também se enfrentam. O horário das partidas ainda não foi definido.

A classificação

1º) Brasil - 10 pontos

2º) Argentina - 10 pontos

3º) Colômbia - 6 pontos

4º) Paraguai - 6 pontos

5º) Uruguai - 1 ponto

6º) Chile 1 ponto

Em caso de título, o Brasil conquistará o Sul-Americano pela 13ª vez. A Argentina está em busca do hexa.

Vagas para o Mundial

O Sul-Americano classifica quatro seleções para o Mundial sub-20, a ser disputado no Chile, entre 27 de setembro e 19 de outubro. Como os chilenos estão classificados por serem o país sede, na prática, o hexagonal final serve para excluir uma equipe do torneio.