Djokovic diz que tenistas têm 'falta de confiança' nas agências antidoping após o caso Sinner

O tenista Novak Djokovic tornou público o descontentamento de vários jogadores envolvendo os desdobramentos do caso de Jannik Sinner. Segundo ele, a maioria dos tenistas perdeu a fé nas autoridades antidoping após a suspensão de três meses imposta ao número 1 do ranking, e há um sentimento generalizado de que um "favoritismo" está sendo demonstrado às maiores estrelas do esporte.

O vencedor de 24 majors pediu à Agência Mundial Antidoping (Wada) e à Agência Internacional de Integridade do Tênis (Itia) que revisassem seus processos para lidar com casos de doping "porque o sistema e a estrutura obviamente não funcionam", afirmou o tenista nesta segunda-feira, em Doha.

"No momento, há uma falta de confiança geral dos tenistas, tanto homens quanto mulheres, em relação à Wada e à Itia e a todo o processo", disse Djokovic durante coletiva em torneio realizado no Catar.

O melhor colocado Sinner chegou a um acordo com a Wada no sábado para aceitar uma suspensão que o colocará de volta a tempo para jogar Roland Garros, em maio, sem ter de perder um único torneio do Grand Slam. Isso aconteceu depois que a Agência Internacional de Integridade do Tênis decidiu não suspender o tenista pelo que julgou ser contaminação acidental por um esteroide anabolizante proibido em março passado.

A curta suspensão de Sinner ocorreu depois que a cinco vezes campeã do Grand Slam Iga Swiatek aceitou uma suspensão de um mês em novembro após testar positivo para uma substância proibida que ela disse ter sido consumida acidentalmente por causa de um medicamento contaminado sem receita. Ambas as proibições são muito mais curtas do que as que outros atletas no tênis e em outros esportes normalmente receberam em casos semelhantes.

"Não é uma boa imagem para o nosso esporte, isso é certo", disse Djokovic, o antigo número 1 do tênis masculino. "Há uma maioria dos jogadores com quem conversei no vestiário, não apenas nos últimos dias, mas também nos últimos meses, que não estão felizes com a forma como todo esse processo (para Sinner) foi conduzido.

"A maioria dos jogadores não acha que é justo. A maioria dos jogadores sente que há favoritismo acontecendo. Parece que você quase pode afetar o resultado se for um jogador de ponta, se tiver acesso aos melhores advogados e tudo mais."

O tratamento do caso de Sinner já havia levantado questões sobre padrões duplos e, quando a proibição foi anunciada, foi amplamente criticada por outros competidores. Os testes positivos não foram revelados publicamente até agosto porque Sinner apelou com sucesso contra sua proibição provisória de jogar. Ele então venceu o US Open em setembro e o Aberto da Austrália em janeiro.

A explicação de Sinner para o teste positivo foi que traços de Clostebol em sua amostra de doping foram devido a uma massagem de um treinador que usou a substância após cortar seu próprio dedo, o que a Wada aceitou.

Djokovic disse que não questionou a inocência de Sinner e Swiatek, mas que ele e outros jogadores estão frustrados com o tratamento inconsistente de casos de doping.

Ele apontou para o caso da ex-número 1 feminino Simona Halep - que recebeu uma proibição de quatro anos da Itia em 2022 após um teste positivo antes de ser reduzido para nove meses - e da jogadora britânica Tara Moore, que foi suspensa em maio de 2022 enquanto uma investigação durou 18 meses antes que um tribunal independente determinasse que seu teste positivo para uma substância proibida foi causado por carne contaminada.