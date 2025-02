Deschamps promete retorno de Mbappé à seleção francesa e vê Zidane como seu sucessor

Em grande fase no Real Madrid, Kylian Mbappé será a grande novidade nas futuras convocações do seu País. Quem adiantou esse novo cenário foi Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, nesta sexta-feira. Assim, em março, o atacante vai estar presente na lista de relacionados para os jogos das quartas de final da Liga das Nações, quando os franceses enfrentarão a Croácia.

"Claro que ele vai estar lá. Ele é muito ligado ao time francês, mesmo tendo passado por um período pessoal complicado. Está bem fisicamente novamente e você pode ver que está com a cabeça boa", afirmou o treinador em entrevista ao jornal francês "L'Équipe".

Do alto de sua experiência, o comandante francês creditou o período de instabilidade que o craque atravessou como parte do processo de sua transferência do Paris Saint-Germain para o futebol espanhol e, em especial, o Real Madrid.