Depois de estrelar a troca do século da NBA, Doncic faz os Lakers sonharem em sua estreia em Los Angeles

Depois de estrelar a troca do século da NBA, Luka Doncic fez sua tão esperada estreia com o Los Angeles Lakers na noite desta segunda-feira (10) em uma confortável vitória por 132 a 113 sobre o Utah Jazz, na qual foi ovacionado por seus novos fãs.

As arquibancadas da Crypto.com Arena receberam o esloveno como seu novo ídolo e ficaram animadas com os primeiros vislumbres da dupla formada com LeBron James.

Usar um uniforme do Lakers é "especial", disse Doncic após o jogo.

— Agradeço a forma como fui recebido pelos meus companheiros, pela direção esportiva, por todos aqui — disse o armador, que não jogava desde 25 de dezembro devido a uma lesão na panturrilha.

Doncic teve 14 pontos, cinco rebotes e quatro assistências, mostrando que ainda não está em seu melhor nível físico.

Para evitar maiores riscos, o ex-líder do Dallas Mavericks ficou em quadra apenas 24 minutos e não participou do último quarto contra um time do Jazz, que não resistiu à derrota.

Aos 40 anos, LeBron liderou o ataque dos Lakers com 24 pontos, sete rebotes e oito assistências. A NBA estava esperando por essa estreia desde que a venda chocante de Doncic, um dos jogadores mais promissores da Liga, para os Mavericks foi revelada em 1º de fevereiro.

— Ouvi muita repercussão quando fui apresentado e sou muito grato por isso. Foi um momento especial — falou Doncic.

"Podemos ser muito perigosos"

As arquibancadas foram ao delírio com a primeira ação de Doncic, um alley-oop fabuloso para a enterrada do pivô Jaxson Hayes após 24 segundos de jogo.

Cinco minutos depois, o esloveno fez sua primeira cesta, uma cesta de três pontos com um passo para trás, na frente de Walker Kessler, uma torre de 2,13 m.

Durante seu primeiro intervalo, Doncic recebeu um breve tratamento no vestiário e gelo foi colocado na região da panturrilha.

No intervalo, o time da casa vencia o Jazz, penúltimo colocado na Conferência Oeste, por um amplo placar de 72 a 47. No segundo tempo, Doncic caiu de nível, marcando apenas três pontos e fechando sua conta com uma estatística de 5-14 em field goals.

Após o jogo, Doncic estava otimista sobre o potencial de um time que deve substituir Anthony Davis, seu grande baluarte defensivo, enviado na troca para Dallas.

— Podemos ser muito perigosos — ele alertou. — A bola circulou muito bem e temos muitos jogadores no ataque — comentou.

Apoio de Nowitzki

Os Lakers venceram seis jogos seguidos e subiram para a quarta colocação no Oeste. Mas, além das expectativas para esta temporada, os 20 mil espectadores de Los Angeles estavam ansiosos para receber seu líder para a próxima década.

Doncic, 25, foi inesperadamente negociado poucos meses depois de liderar a NBA em pontuação e levar os Mavericks às finais, que perderam para Boston.