De lesão de titular a brilho de herói improvável, como foi a conquista do único Super Bowl da história dos Eagles

Carson Wentz (C) e Nick Foles (E) foram os quarterbacks na temporada vitoriosa dos Eagles. TIMOTHY A. CLARY / AFP PHOTO

No domingo (9), o Philadelphia Eagles vai entrar no gramado do Superdome, em Nova Orleans, em busca do segundo Super Bowl de sua história. Se o jogo contra o Kansas City Chiefs vai valer uma revanche da decisão de 2023, há outra final da NFL que traz lembranças muito melhores aos torcedores.

O ano era 2018. Depois de um começo arrasador na Liga, o time perdeu o principal jogador na reta final da temporada. No entanto, um herói improvável apareceu a tempo de liderar o time rumo ao que é, até hoje, o único Super Bowl da história da franquia.

Temporada mágica e lesão do quarterback titular

A temporada 2017/2018 parecia se desenhar de forma mágica para os Eagles. Com uma campanha 10-2 e grandes atuações, a sorte parecia começar a mudar justamente na partida que garantiu a classificação rumo aos playoffs.

Na semana 14, contra o Los Angeles Rams, o então titular e candidato a MVP da temporada regular, Carson Wentz, deixou o campo lesionado. Dias depois, o pior foi confirmado: com uma lesão de ligamento cruzado anterior, Wentz virou desfalque, e o sonho de título parecia ficar distante.

Lesão abre espaço para Nick Foles brilhar

Sob muitas dúvidas, Nick Foles apareceu para entrar para a história dos Eagles na pós-temporada. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A lesão de Wentz abriu espaço para um herói improvável. O reserva de Wentz era Nick Foles, um quarterback de bom nível, mas considerado incapaz de levar um time a um título da NFL.

Wentz foi, jogo a jogo, mostrando que poderia ser capaz de ao menos chegar ao Super Bowl: após a temporada regular, com o Eagles confirmando a melhor campanha, venceu o Atlanta Falcons na rodada divisional e conquistou a NFC com um atropelo sobre o Minnesota Vikings.

Vitória sobre Patriots de Tom Brady

Favorito, Patriots de Tom Brady acabou derrotado pelo "azarão". Christian Petersen / Getty Images/AFP

O Super Bowl LII, no entanto, reservaria o maior dos desafios para Foles e os Eagles. O adversário era o New England Patriots de Tom Brady, então atual campeão da Liga, após vitória histórica no ano anterior sobre o Atlanta Falcons.

Mas isso tampouco intimidou Nick Foles. Os Eagles comandaram o jogo na maior parte do tempo, ficando à frente do placar em quase todo o período. E o triunfo teve direito a uma jogada que entrou para a história do Super Bowl: Nick Foles recebeu passe para touchdown na trick play que ficou conhecida como Philly Special.

Foles terminou o jogo com 373 jardas e três touchdowns passados, além de ser premiado como MVP da partida. A vitória por 41 a 33 coroou o primeiro — e até hoje único — Super Bowl da história da franquia. A busca pelo bicampeonato acontece neste domingo (9), a partir das 20h30min, no Super Bowl LIX, contra o Kansas City Chiefs.