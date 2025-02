Dani Ceballos tem lesão confirmada na perna esquerda e desfalca Real Madrid por até dois meses

As contusões continuam dando dor de cabeça ao técnico Carlo Ancelotti. O mais recente problema é o meio-campista Dani Ceballos. O jogador teve confirmada uma lesão na perna esquerda e a previsão é de que fique até dois meses fora da equipe.

O clube merengue, por meio de nota em seu site, informou que "após exames médicos, foi diagnosticada uma lesão no músculo semimembranoso com comprometimento do tendão da perna esquerda".

Submetido a exames nesta quinta-feira, o atleta já iniciou tratamento intensivo. Ele se machucou na partida válida pelas semifinais da Copa do Rei, em duelo que o Real Madrid bateu o Real Sociedad por 1 a 0.

Ceballos teve que deixar a partida já nos acréscimos do segundo tempo. Um lance de bola dividida com o jogador Kubo acabou provocando a contusão. Ancelotti vai aproveitar o treinos de quinta e sexta para ver com quem poderá contar para no setor de meio-campo.