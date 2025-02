Cuca confirma saída do volante Otávio e contrato de quatro anos com o Fluminense

O técnico Cuca confirmou a saída do volante Otávio do Atlético-MG para o Fluminense, onde o jogador assinou um contrato válido por quatro temporadas. O treinador explicou os motivos da transferência e ressaltou que a mudança foi positiva tanto para o atleta quanto para o clube mineiro.

Revelado nas categorias de base do Athletico-PR, após iniciar a carreira no CRB, Otávio ganhou destaque no futebol europeu atuando pelo Bordeaux, da França, onde permaneceu por quatro temporadas. Em 2022, foi contratado pelo Atlético-MG e teve papel fundamental nas conquistas da Copa do Brasil e do tricampeonato Mineiro. Durante sua passagem pelo clube alvinegro, disputou 137 partidas, sendo 50 apenas no último ano.