Cruzeiro reforça segurança de atletas após episódio com 'bonecos decapitados' em Belo Horizonte

Após a eliminação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro diante do América, Marlon, Matheus Pereira e William foram alvos de ataque em um viaduto de Belo Horizonte. Bonecos sem a cabeça e os membros, em alusão ao trio, foram pendurados sobre a avenida Antônio Carlos, no bairro da Pampulha, na cidade. O clube repudiou o episódio e reforçou a segurança do elenco nesta segunda-feira.

"O Cruzeiro repudia veementemente e lamenta episódios de ataque às vidas de alguns de seus atletas, ocorridos na última noite. O clube acionou as forças de segurança para que todas as providências sejam tomadas a respeito desse assunto", informou o clube por meio de nota.

Os bonecos foram hasteados no viaduto acima da avenida e estavam sem cabeça, com pernas e braços pendurados à parte. Além disso, a camisa, com o nome dos jogadores do elenco, tinham manchas vermelhas, em alusão ao sangue. Os laterais Marlon e William perderam pênaltis na eliminação diante do América, neste sábado.

Matheus Pereira, por sua vez, teve seu nome vinculado ao Zenit, da Rússia, nos últimos dias, mas o negócio não avançou. As partes chegaram a entrar em um acordo, mas o camisa 10 permaneceu em Belo Horizonte - mas sem ser relacionado no empate por 1 a 1 com o América-MG, por decisão do técnico português Leonardo Jardim. Além disso, no último mês, o meia afirmou que tinha o desejo de retornar à Europa e levar sua família consigo.

"Episódios como esses só escancaram o quanto precisamos evoluir enquanto sociedade. O clube entende e acata as cobranças e críticas, mas que elas possam permanecer no âmbito esportivo e jamais sejam ataques, ameaças ou ofensas independentemente da equipe ou clube", completou o Cruzeiro, por meio do comunicado.

AMEAÇAS A GOLEIRO DO AMÉRICA

Um dos heróis da classificação do América-MG à final, o goleiro Matheus Mendes e sua família também sofreram ameaças de um usuário nas redes sociais. O caso foi exposto por Jaqueline Freitas, esposa do jogador, pouco tempo depois do término da partida contra o Cruzeiro.

Os ataques ocorreram por meio do Instagram e tentaram o intimidar. O torcedor em questão usou a recente morte da mãe do jogador, no ano passado por câncer, para atingi-lo, dizendo que a doença "foi um castigo" por ele ser quem ele é. Entre diversos outros xingamentos, desejou que os parentes do goleiro fossem assassinados e que, se um dia ele tiver uma filha, ela deveria ter o mesmo destino.