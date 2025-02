Cruzeiro cede o empate ao América-MG no jogo de ida das semifinais do Mineiro

Não houve vencedor no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, com empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e América-MG, neste domingo, no Mineirão. Ainda sem vencer sob o comando de Leonardo Jardim, o Cruzeiro até foi para o intervalo com a vantagem, com Gabriel convertendo um pênalti, mas cedeu o empate na segunda etapa, com Barros marcando para o América-MG.

Sem vantagem para os dois lados, quem vencer na volta garante o passaporte para final do estadual. A data do segundo jogo ainda será definida pela Federação Mineira de Futebol, com mando do América. No outro jogo da semifinal, o Atlético-MG venceu o Tombense, por 2 a 0.

O clássico começou equilibrado, com os dois times cautelosos defensivamente. Quem encontrou o primeiro espaço foi o América, em chute desviado de Fabinho, que assustou Cássio. O Cruzeiro também conseguiu um espaço com Gabriel e Matheus Mendes fez a defesa.

A estratégia dos donos da casa era pressionar na saída, mas pecava quando roubava a bola e não criava chances. Na reta final, o lance que deu a vantagem ao Cruzeiro na primeira etapa. Adyson tentou cortar e acertou Matheus Pereira, dentro da área. Gabriel foi para a penalidade, cobrou com categoria e abriu o marcador, aos 41 minutos.

Jogando com a vantagem, o Cruzeiro trabalhava mais a bola e chegou próximo de ampliar, porém o chute de Matheus Henrique carimbou a trave. Matheus Mendes ainda salvaria os donos da casa duas vezes, em chute de Matheus Pereira e no rebote de Matheus Henrique.

O América demorou a se conectar no jogo, mas quando conseguiu encaixar empatou a partida. Barros finalizou rasteiro, da entrada da área, a bola desviou no meio do caminho e enganou Cássio, aos 31. Após o gol, as duas equipes ficaram com receio de se expor, ficando na defensiva. Na reta final, o Cruzeiro tentou pressionar. Matheus Pereira arriscou de longe e Matheus Mendes fez outra grande defesa, para garantir o empate.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 AMÉRICA-MG

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Marquinhos), Matheus Henrique, Matheus Pereira e Eduardo (Lucas Silva)); Dudu (Bolasie) e Gabriel. Técnico: Leonardo Jardim.

AMÉRICA-MG - Matheus Mendes; Júlio, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz (Felipe Amaral), Barros (Miquéias) e Elizari (Benítez); Fabinho, Renato Marques (Jonathas) e Adyson (Yago Santos). Técnico: William Batista.

GOLS - Gabriel, aos 41 minutos do primeiro tempo;. Barros, aos 31 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel (Cruzeiro); Lucão, Júlio, Barros, Matheus Mendes e Kauã Diniz (América-MG).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 1.525.850,00.

PÚBLICO - 38.818 torcedores.