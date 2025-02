Cristiano Ronaldo vai renovar com Al-Nassr por mais uma temporada

O astro português Cristiano Ronaldo teria chegado a um acordo com o clube saudita Al-Nassr para renovar o seu contrato por mais uma temporada, até junho de 2026, segundo a AFP apurou junto a uma fonte próxima do clube.

Cristiano Ronaldo, que fez 40 anos na semana passada, assinou com o Al-Nassr por duas temporadas e meia no final de dezembro de 2022, após o encerramento da Copa do Mundo do Catar, tornando-se o primeiro grande nome do futebol a se transferir para o futebol saudita.