Cristiano Ronaldo completa 40 anos nesta quarta; relembre momentos históricos do craque 

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da seleção portuguesa, com 135 gols. MIGUEL RIOPA / AFP

Cristiano Ronaldo nasceu para fazer história. Desde o seu surgimento no futebol em 2001, pelo Sporting, o português mostrou que era diferente dos demais e que faria muito pelo futebol. Ao completar 40 anos nesta quarta-feira (5), CR7 segue entregando muito ao esporte e caminha para colocar seu nome, e sua marca, entre os maiores de todos os tempos.

Momentos marcantes na sua carreira não faltam. Antes mesmo de ser profissional, Ronaldo teve a primeira grande conquista. Aos 15 anos, ele foi diagnosticado com um problema no coração, uma condição que poderia ter encerrado seu sonho antes mesmo de começar. Entretanto, ele venceu a doença e começou a caminhada rumo à glória.

Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr e seleção portuguesa são as camisas vestidas por Cristiano Ronaldo ao longo da carreira. Veja momentos marcantes de CR7 em cada lugar pelo qual passou.

Sporting

Foram poucos momentos na equipe que o revelou para o mundo. Apenas 31 partidas e cinco gols marcados, sem nenhum título conquistado, fato lamentado até hoje pelo jogador. Porém, Ronaldo teve uma partida especial, no dia 6 de agosto de 2003, quando o novo estádio do Sporting, o José Alvalade, foi inaugurado.

Na ocasião, o adversário foi o Manchester United, de Alex Ferguson. O jovem português encantou o clube inglês pelo seu talento com a bola. Existe uma lenda de que no retorno do United para a Inglaterra, os jogadores convenceram Ferguson a contratar Ronaldo.

Manchester United

Ao lado de Alex Ferguson, Ronaldo despontou para o topo do futebol. ANDREW YATES / AFP PHOTO

Se é lenda ou não, o fato é de que o Manchester United comprou a promessa portuguesa. Ele rapidamente se adaptou ao futebol inglês e começou a brilhar com a lendária camisa 7, que já foi vestida por George Best, Brian Robson, Eric Cantona e David Beckham, por exemplo.

O momento mais marcante de CR7 pelos Red Devils foi na Champions League de 2007/2008. Ele já havia conquistado títulos nacionais pelo United, mas o grande objetivo era o campeonato continental. Na decisão, contra o Chelsea, o atacante, que ainda se aventurava como um ponta-esquerda driblador e de ótima finalização, teve papel importante no título.

No tempo normal, ele foi o responsável pelo gol da sua equipe. O duelo terminou empatado no tempo normal em 1 a 1. Nas penalidades, entretanto, CR7 perdeu sua cobrança e viu o Chelsea ter a chance de levantar a taça. Porém, John Terry errou primeiro e depois Anelka desperdiçou para o alívio do português, que terminou como craque da Champions League e com a Bola de Ouro.

Real Madrid

CR7 foi o melhor do mundo quatro vezes enquanto esteve no Real Madrid. GERARD JULIEN / AFP / AFp

Em junho de 2009, Ronaldo foi comprado pelo Real Madrid. O preço de 94 milhões de euros (cerca de R$ 268 milhões, na cotação da época) foi pouco para o que o português entregou ao clube. Momentos marcantes são diversos, afinal foram quatro títulos de Champions League, além de outras taças nacionais.

Todavia, na época de Real Madrid foi quando a rivalidade com Lionel Messi, do Barcelona, intensificou-se. A disputa ia além dos gramados, onde eles proporcionaram duelos memoráveis. Fora dele, os confrontos eram pelo prêmio de melhor jogador do mundo.

Durante 10 temporadas, a Bola de Ouro ficou com o português ou com o argentino. CR7 venceu em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. A rivalidade, na maior parte das vezes saudável e respeitosa entre os dois, fez ambos crescerem e evoluírem como jogadores.

Pelo Real Madrid, Ronaldo também colocou seu nome na história da Champions League, estabelecendo-se como maior artilheiro da competição, com 141 gols marcados e tendo a melhor temporada da história, com 17 na edição 2013/2014, na qual o Real foi o vencedor.

Juventus

CR7 se aventurou na Itália por quatro temporadas. Reprodução / Twitter Juventus / Twitter Juventus

Em 2018, Cristiano Ronaldo decidiu sair do Real Madrid, por ter uma relação conturbada com o presidente Florentino Pérez. A Juventus foi o seu destino e, apesar de não ter sido tão vencedor por lá, teve momentos marcantes.

Em março de 2019, a Juve enfrentou o Atlético de Madrid pela Champions League e precisou reverter uma derrota de 2 a 0 no jogo de ida. Ronaldo chamou a responsabilidade e marcou os três gols da vitória da equipe italiana, que caiu na fase seguinte para o Ajax.

Manchester United

Depois de quatro temporadas na Itália, CR7 retornou ao United em 2021. Era um cenário bem diferente do que ele deixou o clube. A passagem ficou longe de ser marcante, mas mostrou que, mesmo estando longe do auge, ele ainda poderia entregar gols importantes.

Al-Nassr

Craque português busca no campeonato saudita o seu gol de número mil. FAYEZ NURELDINE / AFP

Em 2023, Cristiano Ronaldo se tornou um dos precursores no futebol saudita. Ele foi contratado pelo Al-Nassr, mas por trás estava a Arábia Saudita, que trouxe o português para atrair craques e audiência para sua liga.

Depois da chegada de CR7, outros grandes jogadores foram contratados, sendo alguns ainda no auge da carreira e atuando por clubes relevantes na Europa. Apesar de não disputar os principais campeonatos do mundo, Ronaldo está em busca dos mil gols na carreira.

Ele tem 923 atualmente, o que deve fazê-lo se manter no futebol por mais alguns anos.

Seleção de Portugal

Pelo seu país, Ronaldo não venceu, ainda, a Copa do Mundo. Ele poderá disputar a edição de 2026, mesmo com uma idade mais avançada. Porém, por Portugal ele levantou a taça da Eurocopa de 2016.