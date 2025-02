Cotado no Real, Alphonso Davies renova com Bayern de Munique até 2030

O Bayern de Munique anunciou a renovação de Alphonso Davies, que estendeu seu contrato com o clube até 2030. A forma escolhida para revelar a novidade foi inusitada: o lateral-esquerdo protagonizou um vídeo em que aparece cantando a música "München my Throne", uma composição própria, celebrando sua permanência e demonstrando sua ligação com o clube.