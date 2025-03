Correção: Bologna vira diante de Milan em duelo de equipes que decepcionam no Italiano

A nota enviada anteriormente não falava que o jogo era atrasado da nona rodada e dizia que o Bologna é da região da Toscana. Segue versão corrigida:

Candidatos a se enfrentarem na final da Copa da Itália, Milan e Bologna igualaram os 26 jogos de todos os times no Campeonato Italiano nesta quinta-feira, com duelo equilibrado adiado da 9ª rodada e definido no fim, em virada da equipe da região da Emília-Romanha por 2 a 1. Decepcionando na competição, as equipes fizeram um embate direto para ainda sonhar por vaga no G-4.

Atual vice-campeão, o Milan acabou superado pelo Bologna, perdendo a sétima colocação ao estacionar nos 41 pontos. O time da casa não apenas superou o rival na tabela, agora com 44, como também a Fiorentina (42), saltando para o sexto lugar, bem perto do quinto da edição passada, hoje ocupado pela Lazio, que soma 47.

Ainda em situações delicadas no Italiano, as equipes apostam as fichas na Copa da Itália, onde estão em lados opostos nas semifinais. O Milan faz o clássico com a Internazionale, enquanto o Bologna vai encarar o surpreendente Empoli, algoz de Fiorentina e Juventus, ambos fora de casa e nos pênaltis.

JOGO ABERTO E VIRADA

Com campanhas decepcionantes, então os mesmos 41 pontos e dispostos a diminuir a distância do G-4 do Italiano - a quarta colocada Juventus soma 49 - os times iniciaram a partida no ataque no estádio Renato Dall'ara, mas com o Milan mais perigoso.

Os visitantes deram dois sustos no goleiro Skorupski com somente 15 minutos. Livre, o atacante Santiago Giménez exagerou na força e bateu pelo alto, enquanto Musah invadiu a área pela direita e bateu forte para grande defesa do camisa 1 da casa.

Sem se desestabilizar, o Bologna cresceu e recuperou o domínio da partida na segunda parte da etapa inicial, rondando bastante a área de Maignan. O goleiro do Milan fez duas boas defesas em finalizações de Dominguez, nome mais perigoso do time local.

Antes do intervalo, quando passava aperto, o Milan conseguiu abrir o marcador. Lançamento longo de Maignan, casquinha de Giménez e Rafael Leão arrancou para ganhar do marcador e mandar às redes.

A vantagem durou pouco, contudo. Logo a dois minutos da fase final, um cruzamento para a área terminou com polêmico gol, validado pelo VAR após longa consulta. O desvio de cabeça bateu no braço de Dominguez e sobrou para o livre Santiago Castro deixar tudo igual.

Musah voltou a obrigar Skorupski a trabalhar. O meia norte-americano de somente 22 anos saiu cara a cara e bateu para milagre do goleiro, abraçado por todos os companheiros por salvar o Bologna de ficar novamente em desvantagem.