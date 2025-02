Corinthians vence clássico com o Paulistano e avança na classificação do NBB

Corinthians busca vaga nos playoffs do NBB. Divulgação / LNB

Em jogo isolado da fase de classificação do Novo Basquete Brasil (NBB), o Corinthians derrotou o Paulistano, por 74 a 65. A partida ocorreu na terça-feira (11) à noite, no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, no interior paulista.

Com a vitória, o Corinthians saiu do 12º para o 11º lugar, com 12 vitórias em 24 partidas. Já o Paulistano se manteve em oitavo, com 12 vitórias contra 11 derrotas.

A partida foi bastante equilibrada e os dois primeiros períodos foram dominados pelo Paulistano, que foi para o intervalo vencendo por 34 a 30. A virada veio no terceiro quarto, quando o time corintiano fez 19 a 12, chegando ao quarto decisivo com três de frente (49 a 46).

O Corinthians manteve o ritmo nos 10 minutos finais e assegurou a vitória com 19 pontos do ala estadunidense Melvin Johnson, cestinha da partida e que ainda contribuiu com duas assistências.

Destaque da equipe na temporada, o experiente armador Elinho terminou com 14 pontos, cinco assistências e seis rebotes, enquanto o ala Cauê Borges teve os mesmos números de pontuação e passes para cesta e conquistou três rebotes.

No Paulistano, o pivô Brunão terminou o confronto com um duplo-duplo de 15 pontos e 13 rebotes e o armador Gabriel Landeira, de 20 anos, fez 12 pontos, distribuiu sete assistências e pegou quatro rebotes.