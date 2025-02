Corinthians perde gols, 'desliga' defesa e sofre empate com gosto de derrota na Venezuela

O Corinthians tinha um pé na terceira fase da Libertadores, mas recuou ao sofrer o empate do Universidad Central. A partida terminou com placar de 1 a 1 no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela. O time apresentou um festival de gols perdidos, em chances criadas sem dificuldade. Carillo fez diferente, após boa jogada de Memphis, e conseguiu marcar. Foi o primeiro do peruano com a camisa corintiana. João Pedro marcou contra.