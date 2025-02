Corinthians anuncia Fabrizio Angileri, quarto lateral-esquerdo do elenco

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral-esquerdo argentino Fabrizio Angileri, que estava no Getafe, da Espanha. Conforme informado pelo clube, o jogador de 30 anos assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2025, com multa rescisória de R$ 300 milhões para o futebol nacional é 100 milhões de euros em caso de transferência internacional.

"Quando surgiu a oportunidade do Corinthians, não pensei duas vezes. Alguns outros clubes me procuraram, mas o Corinthians é um clube gigante da América do Sul", disse o defensor à Corinthians TV. "Estou muito feliz por este grande passo e, agora, focado nos nossos objetivos."

Com a chegada do argentino, o clube do Parque São Jorge passa a ter quatro laterais-esquerdos no elenco. Além dele, os nomes da posição são Matheus Bidu, Hugo e Diego Palacios. Os dois primeiros têm disputado a titularidade.

Bidu terminou 2024 em boa fase, mas perdeu espaço para Hugo no início da atual temporada, até recuperar a posição na quarta-feira, quando o time sofreu para vencer por 3 a 2, na Neo Química Arena, o frágil Universidad Central da Venezuela, pela fase preliminar da Libertadores.