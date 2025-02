Copa da Juventude de Vela termina com Veleiros do Sul como vencedor entre clubes

Evento foi classificatório para o Mundial sub-19. André Ávila / Agencia RBS

A 31ª edição da Copa da Juventude de Vela foi encerrada no sábado (8) em Porto Alegre. A competição sediada pelo Veleiros do Sul reuniu 109 atletas de seis estados brasileiros e o Distrito Federal, que competiram nas classes ILCA 6 e 7, 29er e 420.

O evento contou com a presença do técnico da Confederação Brasileira de Vela (CBVela), o bicampeão olímpico Torben Grael, e serviu como seletiva para a formação da Equipe Brasileira de Vela Jovem, que representará o Brasil no Campeonato Mundial da Juventude sub-19 de 2025, em Vilamoura, Portugal.

Após uma semana de muito calor e alguns ventos fracos, os campeões foram definidos e a CBVela ainda pôde avaliar potenciais candidatos a ingressar no Programa de Vela Jovem da entidade, que busca desenvolver novos talentos para o futuro da modalidade.

Na classe ILCA 6 masculina, Pedro Rosa, do Veleiros do Sul, foi o vencedor. O velejador da casa venceu com 12 pontos, mantendo a liderança do início ao fim. O segundo lugar ficou Francisco Dal Ri, do Clube dos Jangadeiros. Ao lado dos atletas dos clubes gaúchos no pódio, esteve Davi Neves, do Iate Clube de Santa Catarina.

A campeã do ILCA 6 feminino foi Valentina Guimarães, do Cabanga Iate Clube de Pernambuco. Duas atletas do Veleiros do Sul completaram o pódio: Ana Roth e Antonella Dalpiaz terminaram em segundo e terceiro, respectivamente.

Outro vencedor que não abriu espaço para os adversários foi Gustavo Kiessling, do Yatch Club de Santo Amaro/Clube Internacional de Regatas, de Santos, que venceu as sete regatas disputadas e confirmou seu favoritismo na ILCA 7. Antônio Machado e Thomas Potthoff, ambos do Veleiros do Sul, fecharam o pódio.

Após vencerem o Brasileiro sub-19, da classe 420, Antônia Gick e Melissa Paradeda, do Veleiros do Sul e do Clube dos Jangadeiros, respectivamente, também se sagraram campeãs da Copa da Juventude. Com cinco vitórias e 12 pontos. elas lideraram a disputa geral e a categoria feminina. Said Royo e Bernardo Bacha, do Iate Clube do Rio de Janeiro, terminaram em segundo no geral e levaram o título masculino, enquanto Gustavo Glimm e Eduardo Cersosimo (Veleiros do Sul/Iate Clube do Rio de Janeiro) terminaram com a terceira posição geral.

Laura Neves e Chiara Nogueira, dupla do Iate Clube do Rio de Janeiro, foi a vice-campeã feminina. Maria Moreira e Maria Chaves, do Iate Clube da Bahia fecharam o pódio feminino.No masculino, o terceiro lugar ficou com Daniel Venancio e Caio Lopes, parceria do Iate Clube do Rio de Janeiro.

Atletas buscam entrar nas seleções brasileiras de vela jovem. André Ávila / Agencia RBS

Com nove vitórias em 11 provas, Zion Brandão e João Joppert, do Iate Clube do Rio de Janeiro, foram os campeões da classe 29er. Eles foram seguidos por Lucas Resch Geyer e Nicolas Gallichio (Clube dos Jangadeiros) e Heloisa Ruschel Gonçalves e Isabella Zorzi, do Veleiros do Sul, que terminaram em segundo e terceiro, no geral. As meninas ainda levaram o título feminino.

Ainda no 29er, Manoela Azevedo e Luisa Madureira, dupla do Jangadeiros, ficou com o vice no feminino, enquanto Ana Clara Carlin e Anne Sampini, do Iate Clube de Santa Catarina, ficaram com a terceira colocação. O terceiro lugar masculino da 29er foi de uma dupla do Veleiros do Sul, formada por Mateus e Pedro Koch.