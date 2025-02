Copa da Inglaterra confirma utilização de impedimento semiautomático a partir das oitavas

O futebol inglês usará tecnologia de impedimento semiautomática pela primeira vez durante a disputa da Copa da Inglaterra. O recurso será utilizado em sete dos oito jogos da fase de oitavas de final do torneio que vão acontecer entre os dias 1º e 2 de março.

A tecnologia de rastreamento de jogadores baseada em IA deveria ser introduzida pela Premier League após uma das pausas internacionais nos primeiros meses da temporada. A iniciativa, no entanto, foi adiada devido a problemas no processo de teste.

"A tecnologia de impedimento semiautomática fornecerá um posicionamento mais eficiente da linha de impedimento virtual, com base no rastreamento óptico de jogadores, e produzirá gráficos virtuais para garantir uma experiência aprimorada no estádio e na transmissão para os torcedores", informou a Associação de Futebol da Inglaterra (FA na sigla em inglês) por meio de nota.