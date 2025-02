Como os comunicadores identificados de GZH reagem ao "Mano a Mano" do Gre-Nal; acompanhe

O Gre-Nal deste sábado (8), às 21h, na Arena , motivou mais uma edição do Mano a Mano de Zero Hora . Agora, é a vez dos comunicadores identificados reagirem às escolhas dos colegas que definiram a seleção das duas equipes .

Dois colorados e dois gremistas comentam as escolhas de Maurício Saraiva, Diogo Olivier, Leonardo Oliveira e Cristiano Munari .

Como chegam Grêmio e Inter para o Gre-Nal 44

Grêmio

O Tricolor poupou titulares na derrota para o Juventude , na última quarta-feira (5), com o objetivo de estar com todos os atletas bem fisicamente para o clássico. A dúvida de Quinteros está entre os goleiros. Grando, que fez os primeiros jogos da temporada, ou Volpi, estreante na última rodada.

Na entrevista coletiva de quarta, o treinador garantiu que já está com o time montado para o Gre-Nal.

Inter

Carbonero está pedindo passagem? O colombiano é a dúvida de Roger Machado para o Gre-Nal. O atacante teve bom desempenho nas últimas duas partidas e poderá ganhar o lugar de Wanderson no ataque.

Na entrevista após a vitória sobre o Brasil de Pelotas, na última quarta-feira, o treinador colorado deixou claro que gostou do desempenho do colombiano e o vê apto para atuar em até mais de uma função:

Onde assistir ao Gre-Nal 444

