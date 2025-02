Como foram os jogadores da dupla Gre-Nal no jogo contra a Argentina pelo Sul-Americano sub-20

Igor Serrote cresceu no segundo tempo. Edison GAMEZ / AFP

Dois jogadores da dupla Gre-Nal foram utilizados pelo técnico Ramon Menezes no empate do Brasil em 1 a 1 com a Argentina, nesta quinta-feira (13). O gremista Igor Serrote o colorado Gustavo Prado foram titulares no jogo disputado em Caracas, na Venezuela.

Serrote teve maior participação no confronto, para o bem e para o mal. No primeiro tempo, o lateral-direito sofreu para marcar o ataque adversário. A maior parte dos ataques da Argentina foram pelo seu setor. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o VAR analisou uma dividida de Serrote em Echeverri, principal jogador do adversário. O lance foi considerado normal.

Logo depois, Serrote errou a saída de bola. Na sequência, Breno Bidon chegou atrasado e cometeu falta dentro da área em Soler. Echeverri cobrou pênalti e abriu o placar.

Após a saída de Echeverri no segundo tempo, o lateral gremista apareceu mais no campo de ataque. Esteve envolvido em dois lances de perigo. Em um deles, concedeu assistência que resultou no gol de Rayan.

Gustavo Prado teve uma noite menos movimentada. Posicionado centralizado em um time montado para defender, o meia colorado pouco produziu. Além de o Brasil ter tido pouca posse de bola, quando a tinha, as jogadas rumo ao ataque eram arrancadas individuais. Nenhuma delas foi protagonizada por Prado. No segundo tempo, foi substituído por Alisson.

Nathan Fernandes

O meia-atacante Nathan Fernandes, do Grêmio, teve constatada uma lesão muscular grau 1 em um dos músculos da parte anterior da coxa esquerda. O problema foi sentido logo no começo da partida contra a Colômbia, em 7 de fevereiro. Natahan foi levado a um hospital de Caracas para a realização do exame. Nele, foi constada a lesão. A CBF já informou o clube sobre o resultado do exame. Não foi estipulado um período de recuperação.

Na briga pelo título

Com o empate, o Brasil chega à última rodada brigando pelo título. Com 10 pontos, divide a liderança com a Argentina, mas leva vantagem no saldo de gols. No domingo (16), a seleção será campeã conquistando o mesmo resultado (inclusive o placar, em caso de vitória) que os argentino.

O Brasil enfrenta o Chile, enquanto a Argentina joga contra o Paraguai. O horário das partidas ainda serão anunciados.

A classificação

1º) Brasil - 10 pontos

2º) Argentina - 10 pontos

3º) Colômbia - 6 pontos

4º) Paraguai - 6 pontos

5º) Uruguai - 1 ponto

6º) Chile 1 ponto