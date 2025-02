Como foi o primeiro jogo de Neymar como titular desde o retorno ao Santos

Depois de 12 anos, Neymar voltou a ser escalado como titular pelo Santos, equipe que o projetou para o mundo. O craque atuou por 79 minutos no empate em 0 a 0 com o Novorizontino , no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte — na estreia, contra o Botafogo-SP, foram 51 minutos.

Na volta do intervalo, Soteldo foi substituído por João Schmidt. Mesmo com maior liberdade, Neymar sofreu com o cansaço e foi substituído aos 29 minutos do segundo tempo, dando lugar a Gabriel Bontempo.

As dificuldades persistiram. Mesmo visitante, o Santos até pressionou nos acréscimos, mas não conseguiu mexer no placar. O time do litoral paulista é o terceiro colocado do Grupo B, com nove pontos. O Novorizontino é o segundo do Grupo C, com 11.