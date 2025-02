Com um a menos, Brasil vence o Uruguai na abertura da fase final do Sul-Americano sub-20

Pedrinho marcou o gol que deu a vitória ao time de Ramon Menezes. Edixon GAMEZ / AFP

O Brasil estreou no hexagonal final do Sul-Americano sub-20 com um triunfo suado. Nesta terça-feira (4), mesmo com um a menos durante todo o segundo tempo, a seleção brasileira venceu o Uruguai por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado por Pedrinho, aos 28 minutos da etapa final, que contou com falha do goleiro uruguaio Martínez.

O time comandado por Ramon Menezes volta a campo na sexta-feira (7), contra a Colômbia — que ainda joga nesta rodada com o Paraguai. No momento, o Brasil é o segundo colocado do hexagonal, com três pontos.

Os jovens brasileiros começaram bem a partida, com algumas boas chances ao longo do primeiro tempo. A "combinação Gre-Nal", com Nathan Fernandes, do Grêmio, e Gustavo Prado, do Inter, foi um dos destaques do Brasil na partida. Em pelo menos duas oportunidades, eles fizeram jogadas que levaram perigo ao gol uruguaio quando o placar estava zerado.

Apesar da superioridade, a seleção brasileira teve dificuldade para abrir o placar. Na etapa inicial, o goleiro Martinez, do Uruguai, foi exigido em apenas uma oportunidade, em chute de Rayan. O atacante acertou o travessão minutos depois. Os demais chutes foram para fora.

Arthur Dias (D) foi expulso aos 11 minutos da etapa final. Edixon GAMEZ / AFP

Logo no início do segundo tempo, Gustavo Prado recebeu boa bola de Nathan Fernandes e ficou cara a cara com o goleiro, que acabou fazendo a defesa. Na sequência, aos 11 minutos, um choque para time de Ramon Menezes. O lateral-esquerdo Arthur Dias foi expulso ao receber o segundo amarelo.

Dali em diante, o Brasil naturalmente diminuiu o ritmo e tudo indicava que não conseguiria balançar as redes. No entanto, em belo contra ataque aos 28 minutos, Pedrinho recebeu pela esquerda, na entrada da área, e chutou rasteiro no canto do goleiro Martinez, que falhou e acabou tocando a bola para dentro do próprio gol.

Com um a mais em campo, a equipe celeste passou a ter maior controle da bola. Porém, sem efetividade. O Uruguai levou grande perigo ao gol defendido por Felipe Longo duas vezes. Na primeira, Iago de carrinho, salvou. Depois, o goleiro brasileiro fez bela defesa em cabeçada de Crucci, garantindo os três pontos ao Brasil.