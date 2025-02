Com terceiro quarto impressionante, União Corinthians vira sobre o Botafogo e segue no G-4 do NBB

O sábado (8) de Gre-Nal no Rio Grande do Sul teve uma importante vitória de um time de Santa Cruz do Sul. Em casa, diante de 2.600 torcedores, o União Corinthians derrotou o Botafogo por 90 a 77 e consolidou ainda mais sua ótima campanha na temporada 2024-2025 do Novo Basquete Brasil (NBB).

Com 14 vitórias em 23 jogos, o time do técnico Rodrigo Silva segue com a quarta melhor campanha do NBB e é uma das surpresas do torneio, ao lado do Brasília, terceiro colocado, que será o próximo rival da equipe gaúcha, no dia 14, no Distrito Federal.

Apesar do forte calor na região do Vale do Taquari, assim como em todo o Estado, o bom número de torcedores viu o time inicial formado por Vithinho, Jon dos Anjos, Rafaeil Lanaras, Duane Johnson e Dikembe André começar o confronto com os cariocas com dificuldade, tanto que os visitantes venceram o período inicial por 27 a 24, com destaque para os jogadores que atuaram debaixo do garrafão. O pivô Augusto Alcassa marcou seis pontos, mesma marca do ala-pivô Felipe Queirós. O estadunidense Raven Barber, pivô do time gaúcho, fez oito.

O segundo quarto começou com o Botafogo melhor, o que forçou Rodrigo Silva a parar o jogo rapidamente. Com dificuldades de penetrar na área adversária, o time santa-cruzense apostava em chutes do perímetro, mas a bola não caía e as duas equipes foram para o intervalo com os cariocas vencendo por cinco pontos (47 a 42).

A virada do União Corinthians veio no terceiro quarto. Com uma atuação impressionante do grego Lanaras, que apenas nesse período marcou 15 pontos, o time gaúcho fez 32 a 10 e assumiu a liderança do placar em 74 a 57. A diferença foi administrada nos últimos 10 minutos e o com o apoio de seu fiel torcedor, o time de Santa Cruz do Sul fechou a partida com 13 pontos de vantagem.

Dikembe André foi o cestinha do jogo com 23 pontos. O pivô ainda pegou nove rebotes. Lanaras anotou 19 e o armador Vithinho terminou com 13 pontos, seis rebotes e cinco assistências, com 100% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Do lado carioca, destaque para o ala-armador venezuelanoY ohanner Sifontes, com 17 pontos e três assistências. Com a 18ª derrota em 24 partidas, o Botafogo é o lanterna do NBB.

Pinheiros bate São Paulo e passa para o 7º lugar

David Sloan foi o cestinha da partida. Ricardo Bufolin / EC Pinheiros/Divulgação

Em outro jogo do sábado teve a vitória do Pinheiros sobre o São Paulo por 80 a 71. Em casa, o time pinheirense garantiu sua 13ª vitória contra 10 derrotas e avançou uma posição na classificação, superando o Paulistano e chegando ao sétimo lugar.

Os armadores David Sloan e Reynan foram os destaques da equipe na partida. O estadunidense foi o cestinha com 21 pontos e anotou sete assistências. Reynan converteu 15 pontos e deu quatro passes que foram convertidos.

Com a 14ª derrota em 24 jogos, o São Paulo está na 13ª posição.

A rodada ainda teve a vitória do Bauru Baket sobre o Mogi Basquete por 80 a 62, mesmo jogando na casa do adversário. A equipe bauruense é a sexta colocada na classificação geral, enquanto a de Mogi das Cruzes ocupa a 15ª colocação.