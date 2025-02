Com mensagem de ex-craque Jairzinho, Botafogo anuncia zagueiro Jair como reforço

Com uma mensagem de boas vindas do ex-jogador Jairzinho nas redes sociais, o Botafogo anunciou nesta segunda-feira a chegada do zagueiro Jair como mais um reforço do clube para a temporada 2025. O atleta foi contratado em definitivo junto ao Santos e assinou contrato até o fim de 2028.

Um dos maiores nomes da história do Botafogo, Jairzinho, de 80 anos, aparece em um vídeo felicitando o atleta e faz uma menção de que o xará também chega para escrever o seu nome na equipe carioca.

"De Jair para Jair. Ou de Jair para o futuro craque do nosso maravilhoso Botafogo, que é você Jair. Muito sucesso e que você tenha uma carreira brilhosa, vitoriosa, ganhadora, levando justamente o nome desse clube, como eu, Jair, também levei. Sucesso, vamos à vitória", afirmou o ex-atleta.

Na sequência, o reforço, que aparece já com a camisa botafoguense, é saudado sob a inscrição: "Bem vindo ao campeão do Brasil e da América.

O defensor, de 19 anos, chega para disputar posição com Alexander Barboza, 29, e Bastos, 33. O atleta está com a seleção brasileira sub-20, onde disputa o Torneio sul-americano da categoria. A sua apresentação no Rio está prevista para o dia 16 de fevereiro.