Com mais de 1,2 mil atletas, Xangri-Lá sedia Atlântida Open de beach tennis

A praia de Xangri-Lá recebeu nos últimos quatro dias a nona edição do Atlântida Open de Beach Tennis. O evento reuniu mais de 1,2 mil atletas de todo o Rio Grande do Sul, distribuídos em 32 categorias (simples, duplas femininas e masculinas, duplas mistas, 40+, 50+, 60+, sub 12, sub 14 e sub 16 e profissional masculina).