Com lesão no abdôme, Rafael Matos desiste do ATP 250 de Santiago

Menos de 24 horas depois de vencer o Rio Open, o gaúcho Rafael Matos precisou desistir de participar do ATP 250 de Santiago, que começa nesta segunda-feira no Chile. A causa é uma lesão no lado direito do abdôme, sofrida durante o torneio do Rio de Janeiro.

Nas duas últimas partidas do ATP 500 carioca, Matos jogou com uma bandagem no local para diminuir as dores e conseguir revalidar seu título de campeão.

Dessa forma, para conseguir sua recuperação, o tenista número 37 do ranking mundial de duplas irá descansar por uma semana, para depois voltar a treinar. Seu retorno às quadras deve acontecer no Masters 1000 de Miami, que começa no dia 17 de março.