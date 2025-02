Com gol no fim, Guarany de Bagé vence Altos e se classifica na Copa do Brasil

Time de Bagé saiu perdendo, mas virou o confronto. Sérgio Galvani /Guarany FC

O Guarany de Bagé se classificou à segunda fase da Copa do Brasil 2025 de forma heroica. Os torcedores presentes no Estrela D'Alva nesta quarta-feira (26) viram o Índio sair perdendo para o Altos, do Piauí, mas conseguir uma virada histórica e vencer por 2 a 1.

A partida foi a primeira do Guarany por uma competição nacional. O clube de Bagé agora se prepara para enfrentar o Athletico-PR na próxima fase.

O jogo começou lá e cá, com fortes emoções para ambos os lados. O volante Marco Antônio, da equipe piauiense, levou cartão amarelo com apenas um minuto de bola rolando.

Na sequência, os dois times acumularam chances perdidas. As principais chegadas, no entanto, foram da equipe visitante.

Mas o gol só foi sair na etapa complementar, logo aos dois minutos. Lucas Reis aproveitou a trapalhada da defesa do time gaúcho e mandou a bola para o fundo da rede de Jonathan: 1 a 0 para o Altos.

Em seguida, aos 7 minutos, Yan Philippe, de cabeça, empatou para o Guarany. O jogador, que já passou pelo Altos na carreira, recebeu assistência de Talles, em cruzamento para área numa cobrança de falta.

Depois de momentos truncados e poucas oportunidades de ficar na frente do marcador, o Índio chegou a virada com Lucas Souza, aos 44 minutos. O jogador tentou cruzar para área, mas acabou contando com a sorte para a bola entrar na rede adversária.

Além da classificação histórica na estreia da competição nacional, o Guarany embolsa R$ 830 mil em premiação da CBF.

Primeira Copa do Brasil na história do Guarany

Pela primeira vez na história, o Guarany de Bagé se classificou para a Copa do Brasil.

Com a presença do Inter na Libertadores 2025, abriu-se outra vaga para o Rio Grande do Sul na competição nacional em 2025, que ficou para o quinto classificado no Gauchão de 2024.

Além da Copa do Brasil, o Índio vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, também pela primeira vez em sua história.