Com empréstimo, Rashford tenta reagir na temporada após 'geladeira' no Manchester United

Longe de brilhar em campo nos últimos meses, Marcus Rashford viveu momentos de dificuldade no Manchester United desde a chegada do técnico Ruben Amorim. O atacante da seleção inglesa foi para a "geladeira", ouviu críticas públicas do treinador português e agora esperar recuperar seu futebol no Aston Villa.

O clube da cidade de Birmingham oficializou a contratação na noite deste domingo. A transferência foi feita por empréstimo. Nenhum dos dois clubes envolvidos no acerto divulgou detalhes sobre a negociação. Rashford vai defender o novo time até o fim da temporada europeia, em maio.

A imprensa europeia especula que o acerto em definitivo deve ser anunciado ao fim da temporada, por estimados 40 milhões de libras, equivalente a R$ 290 milhões. O Aston Villa teria desembolsado agora apenas uma taxa pelo empréstimo até o fim da temporada, arcando com todos os custos do alto salário do atacante. As duas partes não confirmam e nem negam o acordo.

O atacante de 27 anos, um dos jogadores mais famosos do Campeonato Inglês, não jogava pelo United, clube de sua cidade natal, desde 12 de dezembro, em meio a preocupações de Amorim sobre o comprometimento de Rashford com os treinamentos. Ele também foi preterido nas recentes convocações da Inglaterra e não jogou na Eurocopa do ano passado, depois de uma temporada em que foi alvo de questões disciplinares no United.

Houve especulações sobre uma transferência para a Itália ou para a Arábia Saudita, mas Rashford vai ficar na Inglaterra e agora precisa provar ao técnico do Aston Villa, Unai Emery, que merece jogar. O time vendeu o atacante colombiano Jhon Duran para o saudita Al-Nassr por 64 milhões de libras (R$ 462 milhões) na sexta-feira e, por isso, precisava de um jogador de ataque para formar dupla com Ollie Watkins.

Rashford marcou 30 gols na temporada 2022-23, a mais bem-sucedida de sua carreira, depois de se aparecer para o mundo do futebol no início de 2016, aos 18 anos, mas não repetiu as performances desde então. Ele tem sete gols em todas as competições nesta temporada.

Amorim disse recentemente que preferia colocar o treinador de goleiros do United, de 63 anos, na equipe, em vez de alguém que não estivesse totalmente comprometido com os treinos, como ele vê Rashford.

"O motivo é o treinamento, o que eu acho que um jogador de futebol deve fazer nos treinos, na vida e todos os dias. Se as coisas não mudarem, eu não mudarei. É a mesma situação para todos os jogadores. Se você fizer o máximo e as coisas certas, poderemos usar todos os jogadores", declarou o treinador.