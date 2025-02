Com 2 gols de André Silva, Sao Paulo volta a vencer no Paulista e joga quartas no MorumBis

Após cinco jogos, o São Paulo voltou a vencer no Campeonato Paulista. O time do técnico Luis Zubledía derrotou o São Bernardo por 3 a 1, com dois gols de André Silva, neste domingo e garantiu a primeira colocação no Grupo C. Com isso, o São Paulo enfrenta o Novorizontino pelas quartas de final no MorumBis.

Se terminasse atrás do time do interior o jogo único da próxima fase seria em Novo Horizonte. No ano passado, porém, o São Paulo não conseguiu se aproveitar do mando de campo e foi eliminado pelo Novorizontino nos pênaltis no MorumBis. O Novorizontino venceu o Botafogo por 2 a 1 e terminou a fase de grupos com 18 pontos, um a menos do que o rival.

O São Paulo começou controlando o jogo no estádio Primeiro de Maio e conseguiu sua primeira boa chance aos 10 minutos. Após cobrança de escanteio, Sabino desviou de cabeça e André Silva finalizou à queima-roupa. Júnior Oliveira, goleiro do São Bernardo, fez grande defesa, e a zaga afastou na sequência.

O time apostava em jogadas aéreas e levava vantagem sobre a zaga do São Bernardo. O gol saiu aos 19 minutos, com Oscar cruzando da direita e colocando a bola na cabeça de André Silva, que finalizou muito bem, no canto direito de Júnior Oliveira. O atacante assumiu a artilharia do São Paulo no Paulista, com 4 gols.

O São Paulo continuou melhor e não dava muito espaço para o time da casa. Depois de acertar a trave esquerda, com Lucas, o São Paulo chegou ao segundo gol em boa jogada pela esquerda. Oscar esperou a ultrapassagem de Wendell e fez o passe. O lateral, que foi titular pela primeira vez, cruzou de primeira, e André Silva só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Zubeldía precisou queimar uma substituição ainda no primeiro tempo após Pablo Maia sentir o tornozelo direito em uma disputa de bola no meio-campo. Ele deixou o campo chorando e foi substituído por Bobadilla.

"Era importante a gente voltar a jogar bem", afirmou André Silva na saída para intervalo à TNT. "Foram jogadas que a gente treinou", completou o artilheiro da noite.

O São Bernardo voltou para o segundo tempo com tes alterações e conseguiu diminuir aos 11 minutos, com Fabrício Daniel, um dos que começaram no banco, cobrando pênalti. O São Paulo reclamou muito da marcação da árbitra Marianna Nanni Batalha, argumentando que Hélder deixou o corpo cair na disputa com Cédric Soares dentro da área.

André Silva chegou a marcar seu terceiro gol no jogo, aos 19 minutos, ao completar cruzamento de Lucas, que fez boa jogada pela direita. O gol foi anulado pelo VAR por impedimento. O São Paulo teve outra grande chance aos 32. Ferraresi arriscou de longe, a bola desviou no caminho e ia entrando devagar. O goleiro Júnior Oliveira já estava caído, mas conseguiu se recuperar e evitar o gol.

O São Bernardo, já garantido como primeiro do Grupo D, não forçava muito. O São Paulo chegou ao terceiro gol já nos acréscimos. Após cruzamento de Ferraresi e furada de Calleri, que entrou no fim do jogo, Arboleda mandou para as redes.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 1 X 3 SÃO PAULO

SÃO BERNARDO - Júnior Oliveira; Helder, Matheus Salustiano e Augusto (Fabrício Daniel); Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Emerson Santos e Pará; Felipe Azevedo (Rodolfo), Guilherme Queiroz (Romisson) e Lucas Rian (Echaporã). Técnico: Ricardo Catalá.

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia (Bobadilla), Marcos Antonio e Wendell (Patryck); Oscar (Erick), Lucas (Luciano) e André Silva (Calleri). Técnico: Luis Zubeldía.

GOLS: André Silva, aos 19 minutos e aos 31 minutos do primeiro tempo. Fabrício Daniel, aos 11 minutos, e Arboleda, aos 47 minutos, do segundo tempo.

CARTÃO AMARELOS: Lucas e Bobadilla (São Paulo).

ÁRBITRA - Marianna Nanni Batalha.

RENDA E PÚBLICO: Não divulgados.