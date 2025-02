Coco Gauff cai na estreia do WTA 1000 de Dubai; Sabalenka vai às oitavas

A tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, foi eliminada em sua estreia no WTA 1000 de Dubai, com derrota para sua compatriota McCartney Kessler (N.53) nesta terça-feira (18).

Kessler fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5, em uma hora e 36 minutos.

Gauff, que caiu nas quartas de final do Aberto da Austrália e foi decisiva no título dos Estados Unidos na United Cup ao vencer todos os seus jogos, já tinha sido eliminada precocemente no WTA 1000 de Doha, na semana passada, quando perdeu na segunda rodada para a ucraniana Marta Kostyuk (N.21).

Por sua vez, a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, avançou às oitavas de final em Dubai com sua primeira vitória desde a semifinal do Aberto da Austrália, sobre a russa Veronika Kudermetova, com parciais de 6-3 e 6-4.

Quem também se classificou foi a polonesa Iga Swiatek (N.2), ao bater a bielorrussa Victoria Azarenka em dois sets (6-0 e 6-2).

-- Resultados desta terça-feira do WTA 1000 de Dubai:

. Simples feminino - Segunda rodada:

Aryna Sabalenka (BLR) x Veronika Kudermetova (RUS) 6-3, 6-4

Clara Tauson (DIN) x Elina Svitolina (UCR) 7-6 (7/5), 3-6, 7-6 (7/4)

Linda Noskova (CZE) x Diana Shnaider (RUS) 7-6 (10/8), 4-6, 6-3

Jessica Pegula (EUA) x Liudmila Samsonova (RUS) 6-0, 6-4

McCartney Kessler (EUA) x Cori Gauff (EUA) 6-4, 7-5

Karolina Muchova (CZE) x Emma Raducanu (GBR) 7-6 (8/6), 6-4

Elena Rybakina (CAZ) x Moyuka Uchijima (JAP) 6-3, 6-2

Paula Badosa (ESP) x Elise Mertens (BEL) 6-2, 6-1

Sofia Kenin (EUA) x Marta Kostyuk (UCR) 5-7, 7-6 (9/7), 7-6 (7/5)

Jasmine Paolini (ITA) x Eva Lys (ALE) 6-2, 7-5

Dayana Yastremska (UCR) x Anastasia Potapova (RUS) 6-2, 6-3

Iga Swiatek (POL) x Victoria Azarenka (BLR) 6-0, 6-2