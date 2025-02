COB anuncia presidente da CBDG como chefe da Missão Brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quinta-feira, em grande evento na Arena Ice Brasil, em São Paulo, que Emilio Strapasson, ex-atleta de skeleton e atual presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG), será o chefe da Missão Brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026.

"Me sinto muito honrado com a indicação e agradecido ao presidente Marco La Porta (do COB) pela confiança. Ser chefe de missão é uma oportunidade de estar a serviço dos atletas desde agora, acompanhando a luta pela qualificação para os Jogos e preparando a logística da nossa delegação para que eles possam performar no seu máximo na Itália", destacou Emílio Strapasson.

Empresário e gestor esportivo, o gaúcho de Porto Alegre foi o primeiro atleta de Skeleton do Brasil a participar de campeonatos continentais e no Mundial de 2011, no qual terminou entre os 30 melhores do mundo. Strapasson sempre foi bastante atuante para o desenvolvimento dos esportes de inverno do País e espera que sua experiência seja importante nesta nova missão.