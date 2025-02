Cleveland Cavaliers superam Memphis Grizzlies e emplacam a sétima vitória seguida na NBA

Em um jogo bastante disputado na Rocket Arena, o Cleveland Cavaliers confirmou o seu bom momento na NBA ao derrotar o Memphis Grizzlies por 129 a 123 na madrugada desta segunda-feira. O resultado positivo levou a equipe ao sétimo triunfo consecutivo e à liderança da Conferência Leste.

Na condição de uma das principais forças da temporada regular até aqui, a franquia teve como destaque Donovan Mitchell. O ala-armador assinalou 33 pontos e teve a valiosa contribuição do companheiro Evan Mobley. Eficiente no garrafão, ele pegou 13 rebotes, deu oito assistências e ainda mostrou ter a mão calibrada nos arremessos: 25 pontos.

O confronto das duas equipes com maior pontuação da NBA foi cercado de muita rivalidade e teve até um princípio de briga quando Donovan Mitchell e Desmond Bane se "enroscaram" numa disputa de bola no terceiro quarto.

Outro que se mostrou decisivo no confronto foi Ty Jerome. O atleta, que saiu do banco de reservas, anotou 15 dos seus 26 pontos no duelo na última etapa da partida e ajudou a consolidar a apertada vitória sobre o rival.

Pelo lado dos Grizzlies, Jaren Jackson e Ja Morant tentaram frear o ímpeto dos anfitriões, mas tiveram que se contentar com a derrota. Morant, além dos 21 pontos, ainda se destacou pelas 10 assistências, enquanto o seu parceiro foi o maior pontuador da equipe (22). Com a derrota fora de casa, a franquia ocupa a vice-liderança do lado Oeste.

Em outro jogo da rodada, que contou com um total de dez partidas, o Boston Celtics fez valer o mando de quadra para vencer o New York Knicks por 118 a 105. Com 41 vitórias e 16 derrotas, a equipe ocupa o segundo posto na Conferência Leste.

Amparado por uma boa atuação coletiva, o destaque do confronto ficou com Jayson Tatum. O ala esteve perto de emplacar um "triple-double" ao fazer 25 pontos, pegar dez rebotes e ainda distribuir nove assistências. Este foi o quinto triunfo seguido da franquia nesta temporada regular.

Karl-Anthony Towns foi a principal fonte de resistência dos visitantes, que até tentaram equilibrar o jogo, mas não resistiram à atuação mais consistente do adversário. Com 24 pontos e impressionantes 18 rebotes, ele dominou o garrafão. No entanto, seu desempenho foi prejudicado por dores no joelho.

Terceiro colocado no lado Leste da competição, os Knicks sofreram o segundo revés seguido e buscam logo uma retomada para não descolar dos primeiros colocados na classificação.

Em jogo com direito a homenagem a Andre Iguodala, que teve a sua camisa aposentada, o Golden State Warriors contou com a mão certeira de Stephen Curry para derrotar o Dallas Mavericks por 126 a 102 em partida disputada no Chase Center.

Apesar de estar longe dos líderes (nono lugar na Conferência Oeste), os Warriors vêm embalados. Nos últimos seis confrontos, a equipe contabilizou cinco vitórias e tem dado mostras de evolução em quadra. Além de ter sido o cestinha do embate com 30 pontos, Curry ainda fez sete assistências e comandou a sua equipe em quadra.

O brasileiro Gui Santos também deu sua contribuição. Ele esteve cerca de 20 minutos em quadra e se destacou nos rebotes (oito). Além disso, acertou um arremesso de três (anotou cinco pontos no total), conseguiu dois tocos e ainda deu uma assistência.

No Dallas, Kyrie Irving e P.J. Washington foram os cestinhas da franquia com 17 pontos cada. Esta foi a segunda derrota dos Mavs desde a saída de Luka Doncic. Na classificação, o time aparece em oitavo, uma posição à frente dos Warriors.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Boston Celtics 118 x 105 New York Knicks

Golden State Warriors 126 x 102 Dallas Mavericks

Indiana Pacers 129 x 111 Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks 143 x 148 Detroit Pistons

Orlando Magic 110 x 90 Washington Wizards

Toronto Raptors 127 x 109 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 120 x 113 Miami Heat

New Orleans Pelicans 114 x 96 San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers 129 x 123 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 123 x 130 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os resultados desta segunda:

Detroit Pistons x Los Angeles Clippers

Indiana Pacers x Denver Nuggets

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls

Washington Wizards x Brooklyn Nets

Atlanta Hawks x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

Utah Jazz x Portland Trail Blazers