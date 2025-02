Clara Tauson e jovem sensação Mirra Andreeva desbancam favoritas e disputam a final em Dubai

Clara Tauson e Mirra Andreeva chegaram ao WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, sem atrair muitos holofotes, já que a competição contava com as melhores tenistas do planeta. Neste sábado, porém, as duas entrarão em quadra para definir a campeã do importante torneio.

Em sua inesperada caminhada até a decisão, Tauson, 22 anos e 38ª colocada no ranking da WTA, surpreendeu favoritas como Karolina Muchova, 17ª do mundo, e a principal estrela do torneio, a belarussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo.

Andreeva, 17 anos, não deixou por menos e eliminou Elena Rybakina, Iga Swiatek e Marketa Vondrousova, em sua primeira participação em um WTA 1000, tornando-se a tenista mais jovem a vencer três campeãs de Grand Slams em uma única competição desde Maria Sharapova, em 2004, no WTA Finals.

"Se eu perder por 6/0, 5/0 ou ganhar por 7/5, 6/4, não importa", disse Andreeva. "Eu apenas tento trazer o meu melhor nível", comentou a jovem, que buscará seu segundo título de WTA, depois de vencer o Iasi Open (250), na Romênia, em julho passado.

Nas semifinais, nesta sexta-feira, a russa se tornou a tenista mais jovem a chegar à final de um evento WTA 1000 com a vitória por 2 sets a 1 sobre Elena Rybakina, do Casaquistão, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3, em 2h15 de partida.

Embalada por excelentes resultados, Andreeva, 14ª colocada do ranking da WTA, começou a partida de forma arrasadora, mas permitiu a reação de Rybajkina, sétima do mundo e sexta cabeça de chave em Dubai. Após cada uma vencer um set, a russa reverteu uma vantagem de 3/1 e levou a melhor nos cinco últimos games para fechar a partida.

Na outra partida, em um equilibrado duelo com a checa Karolina Muchova, Clara Tauson precisou de 2h52 para triunfar por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 6/3. A dinamarquesa salvou sete break points durante a partida e quebrou quatro vezes o serviço de Muchova, inclusive no oitavo game do tie-break, para encaminhar a difícil vitória.