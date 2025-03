Circuito de Tênis Gaúcho começará em Lajeado

A temporada de 2025 do Circuito de Tênis Gaúcho (CTG) já tem data para começar. Neste ano, Lajeado recebe a primeira etapa da competição , dos dias 14 a 16 de março, nas quadras do Clube Tiro e Caça.

— O clube está honrado em receber a etapa de abertura do Circuito de Tênis Gaúcho 2025, evento que reúne crianças e jovens de todas as regiões e clubes do estado do Rio Grande do Sul. Estamos reforçando a manutenção das sete quadras para que tudo esteja em perfeitas condições. O Clube Tiro e Caça e a cidade estarão preparados para receber os tenistas, treinadores, familiares e comissão organizadora — comenta Samuel Maria, diretor de tênis do Clube Tiro e Caça.