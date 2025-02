Chelsea perde para o Brighton (3-0) e pode sair do G4 do Inglês

Os 'Bleus' (43 pontos) poderão perder o quarto lugar neste sábado, se o duelo entre seus dois perseguidores Manchester City e Newcastle (ambos com 41 pontos) não termine empatado.

Em caso de vitória sobre o último colocado, o Southampton, o Bournemouth de Andoni Iraola (40 pontos) também poderá superar o Chelsea no saldo de gols.

O Chelsea pagou pelo seu péssimo jogo com a sexta derrota na temporada no Campeonato Inglês.

O atacante japonês Kaoru Mitoma abriu o placar para seu time aos 27 minutos, Yankuba Minteh aumentou a vantagem aos 38 e o próprio atacante gambiano decretou a vitória no segundo tempo (63').

"Sempre sinto a pressão, não apenas agora, mas esta noite pode-se dizer que foi o pior desempenho desde que cheguei", disse o técnico do Chelsea Enzo Maresca.

O Arsenal (2º colocado com 50 pontos) visita o Leicester neste sábado buscando se aproximar do Liverpool (57 pontos) que receberá o Wolverhampton no domingo.