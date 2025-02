Chefe da LaLiga ataca Real Madrid e cogita ação na Justiça após críticas à arbitragem

"Eles construíram uma história exagerada de vitimização que é completamente infundada com, na minha opinião, o objetivo de minar a competição. É completamente exagerado. Eles perderam a cabeça", afirmou Tebas, que admitiu pensar em tomar medidas legais contra uma carta publicada pela direção do Real nesta semana.

A carta foi divulgada na segunda-feira e se refere a supostos erros da arbitragem na derrota do Real para o Espanyol por 1 a 0, no sábado. "O que aconteceu no 'RCDE Stadium' representa o cúmulo de um sistema arbitral completamente desacreditado, em que as decisões contra o Real Madrid têm alcançado um nível de manipulação e de adulteração da competição que não pode ser ignorado", dizia a nota.