Champions League: veja dias e horários das oitavas; Barcelona e Benfica definem primeira vaga

A grande final da Champions League será no dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Depois de realizar o sorteio que definiu as confrontos das oitavas de final da Champions League , na manhã desta sexta-feira, em Nyon, na Suíça, a Uefa divulgou os dias e horários em que serão realizadas as partidas.

Os oito confrontos de ida estão marcados para 4 e 5 de março, enquanto os de volta acontecem na semana seguinte. Club Brugge e Aston Villa abrem as oitavas de final, na Bélgica, na terça-feira (4), às 14h45 (horário de Brasília).

Na sequência, às 17h, jogam as equipes que ocupam o mesmo lado do chave: o PSV recebe o Arsenal e o Borussia Dortmund enfrenta o Lille, além do clássico de Madri, entre Real e Atlético.