CBF divulga tabela e Atlético-MG abre a edição da Copa do Brasil dia 18 de fevereiro

O Atlético-MG vai disputar a primeira partida da Copa do Brasil de 2025. O time do técnico Cuca enfrenta o Tocantinópolis no dia 18 de fevereiro às 19h em Tocantins. No mesmo dia, às 21h30, o Vasco da Gama joga com o União Rondonópolis, no Mato Grosso.

A tabela detalhada da primeira fase da competição foi divulgada neste domingo pela CBF. São 40 confrontos em jogo único nos dias 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de fevereiro. Os mandantes serão os times com posicionamento inferior no ranking nacional de clubes. A partir desta edição, os visitantes não contam mais com a vantagem do empate no tempo regulamentar. Em caso de igualdade, haverá decisão por pênaltis.

O Grêmio estreia contra o São Raimundo no dia 19, em Boa Vista (RR), já o Fluminense enfrenta o Águia de Marabá, do Pará, no dia 26, em local ainda a ser definido. Três times de São Paulo também serão visitantes nesta primeira fase da Copa do Brasil.

A Ponte Preta encara o Concórdia no dia 26, em Santa Catarina. O Red Bull Bragantino joga com o Souza, no dia 27, na Paraíba. No mesmo dia, o Novorizontino duela com o Rio Branco, no Espírito Santo. Um paulista mandante nesta primeira fase é a Portuguesa, que no dia 27 recebe o Botafogo da Paraíba.