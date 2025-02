Carlos Alcaraz bate Alex de Minaur e fatura primeiro título do ano

Espanhol mira retornar ao posto de número 1 do mundo.

O espanhol Carlos Alcaraz conquistou neste domingo (9) seu primeiro título da temporada. Número três do ranking mundial, o tenista de 21 anos agora soma 17 troféus no circuito da ATP. Na decisão do ATP 500 de Roterdã, na Holanda, ele derrotou o australiano Alex de Minaur por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, após uma hora e 53 minutos de partida.