Campeão em Doha, Rublev cai na estreia em Dubai; Medvedev avança

Apenas três dias depois de conquistar o título do ATP 500 de Doha, no Catar, o russo Andrey Rublev foi eliminado logo na primeira rodada do ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O terceiro cabeça de chave da competição e nono colocado do ranking da ATP foi surpreendido pelo francês Quentin Halys por 2 sets a 1, nesta terça-feira, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/6 (7/5), em 2h12 de partida.

Campeão em Dubai em 2022, Rublev começou a partida de forma tranquila, venceu o primeiro set por 6 a 3 e parecia ter o controle da partida até ter seu serviço quebrado no segundo set diante de um adversário agressivo. Na última parcial, o favorito desperdiçou cinco break points no 11º game, quando o placar apontava 5 a 5, e perdeu a concentração no tie-break, perdendo por 7/5.

Halys, atualmente 77º colocado no ranking e que precisou passar pelo qualificatório em Dubai, vai enfrentar Roberto Bautista Agut, campeão em 2018, depois de conquistar a primeira vitória na carreira sobre um top 10. "No momento, é um pouco difícil de compreender", disse o francês de 28 anos. "Mentalmente, foi uma partida muito difícil. Andrey talvez esteja cansado de sua semana em Doha. Vencer um top 10 é um momento significativo na carreira. Estou feliz que isso tenha acontecido hoje."

A queda precoce do tenista russo, porém, não foi a única surpresa da rodada inaugural. O experiente Marin Cilic, 36 anos, mostrou-se afiado nas devoluções e despachou o segundo cabeça de chave do torneio e oitavo do mundo, Alex De Minaur, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3, em 2h17.

Atualmente 186º no ranking, Cilic não vencia um top 10 desde o Grand Slam de Roland Garros de 2022 e precisou atuar em ótimo nível para bater o australiano, que cometeu 32 erros não forçados. "Sei o quão perigoso Alex é... Ele é um corredor incrível na quadra, pega algumas bolas que ninguém pega. Tive de ser paciente, mas agressivo. Estou muito satisfeito", disse o croata, que vai pegar Alexei Popyrin na segunda rodada.

Mais cedo, em outra "zebra" no torneio, o português Nuno Borges despachou o oitavo cabeça de chave e 19º do mundo, Arthur Fils, por 6/2 e 6/1, em apenas 1h01. O 38º colocado do ranking vai enfrentar Felix Auger-Aliassime na próxima fase.

SEM ESTRESSE

Sexto do mundo e favorito ao título em Dubai, Daniil Medvedev venceu Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), em 1h44, e enfrentará o jovem francês Giovanni Mpetshi Perricard na próxima fase.

Primeiro cabeça de chave, o russo de 29 anos tenta repetir a conquista de 2023 nos Emirados Árabes. Nesta terça-feira, ele foi consistente em seus saques e conseguiu salvar os quatro break points a favor do alemão para avançar na competição.