Campeão da Libertadores no Palmeiras, Ricardo Belli assume seleção feminina da Venezuela

O brasileiro Ricardo Belli é o novo técnico da seleção feminina de futebol da Venezuela, anunciou a federação do país nesta quarta-feira (19).

O cargo estava vago desde outubro de 2024, quando terminou o contrato da italiana Pamela Conti, após a eliminação da equipe Sub-20 na fase de grupos do Mundial da categoria, disputado na Colômbia.

Nascido em São Paulo, Belli foi campeão da Copa Libertadores Feminina à frente do Palmeiras em 2022 e vice do mesmo torneio no ano seguinte.