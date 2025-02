Caixinha ganha reforços de Willian Bigode e Barreal no Santos; Deivid Washington faz 1º treino

De olho no confronto decisivo contra a Inter de Limeira, neste domingo, o elenco do Santos se reapresentou nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, e iniciou os preparativos para a 12ª e derradeira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Enquanto os jogadores titulares, que participaram da vitória por 3 a 0 sobre o Noroeste, na quarta-feira, fizeram uma atividade regenerativa na parte interna, os reservas foram a campo reforçados por três novidades.

Anunciado na quinta-feira, o jovem atacante Deivid Washington treinou pela primeira vez com os companheiros em seu retorno ao clube alvinegro - onde foi formado e o qual deixou em 2023 rumo ao futebol europeu -, depois de conquistar o título sul-americano sub-20 com a seleção brasileira. Emprestado pelo inglês Chelsea por uma temporada, o atleta de 19 anos ainda não está inscrito no Estadual e, portanto, ficará fora da partida em Limeira.

Por outro lado, o meia Álvaro Barreal e o atacante Willian Bigode treinaram normalmente após se recuperarem de lesões e estão à disposição do técnico Pedro Caixinha para o duelo de domingo. Contratado do Cruzeiro, o argentino havia realizado um procedimento cirúrgico para corrigir um problema de hérnia inguinal e está apto a fazer sua estreia com a camisa do Santos. Bigode, por sua vez, ainda não jogou na temporada em decorrência de uma lesão na coxa direita.

Além do trio, o volante Zé Rafael, ex-Palmeiras, também apareceu no centro de treinamentos, mas apenas caminhou em volta do gramado, já que se recupera de uma cirurgia na coluna. O atleta, que ainda não foi anunciado como reforço para a temporada, está entregue ao departamento de fisioterapia santista e deverá levar de dois a três meses para poder jogar.