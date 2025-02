Caio Bonfim brilha no Japão e bate recorde brasileiro nos 20 km de marcha atlética

O brasileiro Caio Bonfim iniciou a temporada 2025 com um desempenho impressionante ao conquistar o terceiro lugar no Campeonato Japonês de Marcha Atlética de 20 km, uma prova Bronze do World Athletics Tour. A competição foi realizada neste domingo na cidade de Kobe e contou com a participação de 83 atletas japoneses e seis estrangeiros.